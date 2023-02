Ocean Vikings, il Comune di Massa accoglie 33 minori non accompagnati

Il comune di Massa, su incarico della Prefettura di Massa-Carrara, ha accolto 33 minori non accompagnati sbarcati sul territorio domenica pomeriggio dalla Ocean Viking. Si tratta di adolescenti di sesso maschile, di età compresa tra 14 e 18 anni, tutti in buono stato di salute, che arrivano dai paesi dell’Africa sub-sahariana (Costa d’avorio, Guinea, Mali) ospitati presso una struttura alberghiera di Marina di Massa, individuata dalla Prefettura per far fronte a questa emergenza. Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore al Sociale Amelia Zanti hanno già effettuato dei sopralluoghi per verificare la situazione e capire le eventuali necessità di Compass, cooperativa indicata dalla Prefettura per gestire il progetto di accoglienza, e concordare assieme al Servizio sociale quali possano essere le migliori azioni da porre in campo.

“Ho trovato una struttura adeguata per la gestione di questi giovani per un periodo di 30 giorni” dichiara l’assessore Zanti. “Questi ragazzi sono assistiti 24 ore su 24 da due operatori Compass, una ditta esterna fornisce pasti con una alimentazione adeguata alle loro esigenze. La cooperativa ha suddiviso i ragazzi in piccoli gruppi per la gestione e la pulizia della struttura ospitante e sta predisponendo i primi corsi di italiano, grazie a mediatori linguistici di inglese, francese ed arabo. Con loro collaboreranno da 6 a 8 assistenti sociali del Servizio Sociale del comune di Massa per i colloqui individuali, in corso di programmazione, e la successiva redazione della “cartella sociale” su cui poi verrà costruito un progetto individuale. Tutto sarà coordinato dalla Prefettura. Inoltre, per ogni minore, il Tribunale nominerà un tutore. Tengo a ringraziare il dirigente del Servizio Sociale e tutto il personale che si sta prodigando con grande impegno e professionalità per fronteggiare questa ennesima emergenza”.