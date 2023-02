Open Day con i Canottieri Firenze

La Società Canottieri Firenze 1886 è pronta all’Open Day del progetto “Sport Terapia Integrata”. Un progetto messo in campo dalla Federazione Italiana Canottaggio con il finanziamento di Sport e Salute, e al quale il circolo remiero biancorosso ha aderito con entusiasmo, programmando per questo sabato 4 febbraio – in orario 10-12 e 15.30-18.30 – le “porte aperte” agli interessati della sede storica in Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici 8, tra il Ponte Vecchio e la spalletta degli Uffizi. Il progetto federale, realizzato anche grazie alla collaborazione di Federsanità ANCI, è rivolto a medici, persone con pregresse patologie (oncologiche e non solo) e adulti appassionati over 65, e nasce con l’obiettivo di aumentare il benessere e la qualità di vita dei partecipanti, promuovendo una nuova visione del canottaggio inteso non solo come sport, ma come disciplina completa che, attraverso il contatto con la natura, offre la soluzione ideale per seguire uno stile di vita sano e corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo.

“Sport Terapia Integrata” rientra perfettamente nel solco della responsabilità sociale tracciato dalla Canottieri Firenze, da anni tra i club remieri più impegnati nelle attività federali in favore delle categorie più fragili, vedi i corsi – e relativi risultati conseguiti – nel settore Pararowing fisico e ID. Sabato 4 febbraio, ospite d’eccezione per l’Open Day biancorosso del progetto FIC/Sport e Salute: Laura Milani, testimonial ufficiale di “Sport Terapia Integrata”, campionessa mondiale nel doppio Pesi Leggeri femminile nel 2013 e azzurra ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nella stessa specialità. Canottieri Firenze dunque sempre più impegnata sul fronte sociale, mentre continuano le buone notizie anche sul fronte agonistico. La FIC ha difatti ufficializzato le classifiche a punti relative al 2022, e il circolo del Ponte Vecchio nella Coppa Montù, la principale graduatoria nazionale per società, si è piazzata all'undicesimo posto, su ben 187 sodalizi in classifica. Da segnalare che nella sola classifica a punti maschile, la "Firenze" ha chiuso in settima posizione. Risultati di grande livello dunque, frutto dell'ottimo lavoro dirigenziale e tecnico, quest'ultimo affidato alle sapienti mani di Luigi De Lucia, già responsabile del settore Femminile della Nazionale all'Olimpiade di Pechino 2008 e oggi collaboratore tecnico azzurro Under 23 maschile.

Fonte: Ufficio Stampa