Parcheggio ospedale Santa Maria Annunziata, partono i lavori

Sono partiti in questi giorni i lavori sul parcheggio presso la Palazzina dell’ospedale di Santa Maria Annunziata, sul lato est del presidio sanitario. Si tratta di un intervento per il completo rifacimento della prima porzione del parcheggio, ricompreso nei lavori complessivi di ristrutturazione dell’ospedale. Per rendere minimi i disagi a utenti e operatori, i lavori sono stati organizzati per fasi per una durata di circa 2 mesi ciascuna. Nel corso di ogni fase, è prevista una parziale riduzione di posti auto che rappresentano circa 1/3 del parcheggio.

Tra le altre opere è prevista anche l’installazione di pensiline fotovoltaiche che produrranno oltre 400 kw di potenza elettrica a servizio dell’ospedale. Ma saranno realizzati anche interventi per il rifacimento della pavimentazione e la contestuale riorganizzazione della viabilità e dei percorsi. Le modifiche di accesso alla Palazzina saranno indicate sul posto da apposita segnaletica.

Il nuovo parcheggio avrà 186 posti auto,in larga misura coperti dalle pensiline fotovoltaiche, con zone riservate ai disabili e postazioni di ricarica per veicoli elettrici. L’intervento di efficientamento energetico dell’ospedale, mediante il quale potranno essere sostituiti gli infissi del lato nord, potrà contare su un investimento di 3 milioni di euro. Il finanziamento dell’opera è stato possibile mediante fondi europei programma POR FESR.