Potenziata l’illuminazione pubblica in piazzale di Montelungo

Più luce per il capolinea del trasporto pubblico in piazzale Montelungo. Da qualche giorno sono stati accesi i tre nuovi punti luce installati da Firenze Smart in aggiunta rispetto all’illuminazione presente. “Si tratta di una prima risposta alle richieste delle persone che frequentano il capolinea del Tpl in piazzale Montelungo – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti - . Un primo intervento in attesa di una complessiva riprogettazione dell’intera illuminazione pubblica dell’area in programma entro l’estate”.

In concerto sono stati aggiunti tre punti luce posizionati su supporti esistenti o provvisori senza opere di scavo. Questo ha consentito di omogeneizzare l'illuminazione in tutta la parte di controviale che accoglie le pensiline di attesa, l'area di sosta dei pedoni e quella dedicata al parcheggio delle due ruote.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Firenze