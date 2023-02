Premio Contessa Emilia, pochi giorni per inviare le candidature

C'è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 15 febbraio 2023 per inviare le candidature per la seconda edizione del contest non competitivo "Premio Contessa Emilia", dedicato alle donne di ieri e di oggi che hanno lasciato il segno nella comunità empolese. Il premio, promosso dal Comune di Empoli e dalla commissione Parti Opportunità, vuole dare visibilità a donne che nell’ordinario compiono azioni di straordinario valore, contribuendo così alla costruzione di un immaginario collettivo in cui emerga con chiarezza che la società si è sviluppata grazie al contributo delle donne. Verrà consegnato nella giornata dell’8 marzo 2023.

Il contest non competitivo porterà alla premiazione di due figure femminili del territorio empolese: una donna del passato, non vivente alla data del contest, e una donna del presente, in vita alla data del contest. Possono partecipare, segnalando storie di donne viventi o non viventi o presentando un’auto-candidatura, donne e uomini che, alla data del contest, abbiano compiuto il 18° anno di età ed enti del Terzo settore (secondo la definizione dell’art 4 del Dlgs 117/2017). È possibile votare soltanto online, anche attraverso il telefono cellulare, utilizzando la modulistica, insieme al bando, consultabile e scaricabile dall'apposita sezione sul sito internet del Comune di Empoli (https://www.comune.empoli.fi.it/premio-contessa-emilia/edizione-2023). E' possibile presentare, al massimo, due candidature per ogni categoria, per un totale di quattro, e potranno essere ripresentate candidature già inoltrate anche nella precedente edizione.

E' stato inoltre pubblicato l'avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la donazione di due spille raffiguranti l’immagine della Contessa Emilia da conferire come riconoscimento alle vincitrici del contest non competitivo. L'avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità di gioiellieri e orafi dell'Empolese Valdelsa, interessati a realizzare e donare le due spille che dovranno rappresentare l’immagine della Contessa Emilia e riprodurre il logo dell'iniziativa. Le domande di manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2023. Sul sito web del Comune di Empoli (http://bit.ly/3HlZerL), è possibile consultare l'avviso, contenente requisiti di partecipazione, procedura e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse, oltre al modulo di donazione e al logo raffigurante l’immagine della Contessa Emilia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa