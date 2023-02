I carabinieri di Volterra hanno denunciato quattro persone, per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza. Nello specifico, viene loro contestato di aver posto in essere condotte finalizzate a ottenere il beneficio, omettendo alcune dichiarazioni. L’ammontare dell’importo indebitamente percepito corrisponde a quasi 5.200 euro. Informata l’Agenzia delle Entrate per la revoca del beneficio economico.