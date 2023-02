Spaccia e spruzza spray urticante contro la polizia

Un 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio a Firenze. Il giovane, di origini tunisine, è finito nel mirino della polizia. Era in via Il Prato quando si è dato alla fuga appena visti gli agenti. Durante il tragitto ha cercato di sbarazzarsi di due involucri di cellophane che, al seguente controllo, sono risultati essere contenitori di 6 dosi di cocaina e 2 di hashish pronte per essere smerciate. Inoltre, quando è stato sopraggiunto dai poliziotti, ha cercato invano di usare contro di loro uno spray urticante che nascondeva nella tasca dei pantaloni. Arrestato e condotto nella locale Questura il ragazzo è ora in attesa del rito della direttissima.