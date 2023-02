Taste Firenze, i provvedimenti al traffico per l'allestimento della fiera

Torna Taste alla Fortezza da Basso. Per allestire gli stand della fiera, in programma da sabato 4 a lunedì 6 febbraio, gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti sul modello di quanto previsto in occasione di Pitti Immagine seppur in versione ridotta. Programmato anche un servizio ad hoc della Polizia Municipale

Si inizia venerdì 3 febbraio con i provvedimenti legati l’allestimento. In orario 00-24 saranno in vigore i divieti di sosta e transito in piazzale Bambine e Bambini di Beslan e viale Strozzi (rampe di accesso-uscita); confermata la fermata di taxi e navette nel controviale interno di viale Strozzi (tra piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella).

Per i giorni di manifestazione, dal 4 al 6 febbraio in piazzale Caduti dell’Egeo saranno in vigore divieti di sosta e di transito (eccetto pista ciclabile e deroga per i mezzi interessati alla manifestazione); stessi provvedimenti anche in piazzale Bambine e Bambini di Beslan (eccetto mezzi a servizio di invalidi sull’area antistante l’ingresso di Porta Faenza). Il controviale di viale Strozzi dall’altezza del semaforo di viale Strozzi a Porta Santa Maria Novella sarà riservato al transito e fermata dei bus navetta a servizio della manifestazione e alle biciclette. Divieti di sosta in via Dionisi (tra piazza del Crocifisso e viale Strozzi) che sarà dedicata alla sosta taxi e nel controviale di viale Guidoni sul lato San Donato dove sarà consentita la sosta soltanto ai mezzi interessati all’evento.

Passando alle operazioni di disallestimento, lunedì 6 febbraio in orario 00-24 saranno istituiti divieti di sosta e transito con deroga per i mezzi interessati allo smontaggio in viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dall’ingresso all’uscita del parcheggio del binario 16, corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia), in via Caduti di Nassiriya e in via Spadolini con revoca delle fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Scatteranno sempre alle 00 di lunedì 6 e proseguiranno fino alle 24 di martedì 7 febbraio i divieti di transito e sosta in piazzale Bambine e Bambini di Beslan (comprese le rampe di accesso/uscita su viale Strozz) e l’istituzione della pista pedo/ciclabile con sosta in deroga per i mezzi per il disallestimento, taxi, Ncc e altri autorizzati nel controviale di viale Strozzi da piazzale Montelungo a Porta Santa Maria Novella.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa