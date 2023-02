Top Restaurant, a Firenze corso di formazione professionale gratuito

Un corso di formazione professionale completo e completamente gratuito per “top restaurant”, settore in cui in questo periodo ci sono numerose richieste di assunzioni. Partono infatti oggi, 1 febbraio 2023 le iscrizioni al corso di formazione professionale organizzato dal Centro studi Turistici e dal Comune di Firenze per preparare al mondo della ristorazione un gruppo di persone in cerca di occupazione. Il corso, realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze, è rivolto a 8 donne o uomini con età inferiore ai 35 anni, disoccupati o inoccupati e che non studiano, residenti o domiciliati nell’area metropolitana fiorentina.

“In un momento come questo in cui c’è grande richiesta di lavoratori nella ristorazione, questo corso offre la chiave per trovare un impiego in questo settore – ha detto l’assessora al lavoro Benedetta Albanese – ed entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Sono occasioni importanti da non perdere perché con un'offerta pubblica e gratuita si ottiene una formazione professionale adeguata a trovare lavoro anche se non è stato finito nessun ciclo di studi. Ringrazio la fondazione Cr Firenze per il contributo dato al progetto”.

Ai partecipanti che concluderanno il percorso formativo con minimo l’80% delle ore di presenza (400 ore) e il superamento dell’esame finale, verrà assegnato un contributo di 500 euro.

Il corso prevede 150 ore di aula e laboratorio e 350 ore di stage in azienda per le seguenti materie: tecniche di barman e bartender; gestione del servizio di sala; accoglienza e servizio al tavolo; degustazioni e abbinamenti cibo-vino e servizi di banqueting e catering:

Per iscriversi occorre consegnare a mano o inviare via mail agli indirizzi s.masi@cstfirenze.it o s.imundo@cstfirenze.it la domanda di iscrizione compilata disponibile sul sito www.centrostudituristicifirenze.it insieme al curriculum vitae, dal 1 al 24 febbraio 2023

La selezione per accedere al corso prevede il superamento di un test scritto di cultura generale, la conoscenza del settore di riferimento e la lingua inglese. I primi 30 candidati che avranno superato il test saranno ammessi al colloquio motivazionale. Alla selezione saranno ammessi i primi 50 candidati in ordine cronologico di iscrizione. Il corso si svolgerà al CFP di via Assisi. (sp)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa