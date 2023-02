Veicoli rubati riconsegnati e due minorenni fermati. L'azione della polizia pisana

La polizia ha rinvenuto alcuni veicoli rubati e li ha restituiti ai legittimi proprietari. È quanto avvenuto fra ieri, mercoledì 31 gennaio, e oggi, nel centro abitato di Pisa. Nel particolare, due scooter in Via Italo Simon e una bicicletta in Via Cavour. Un terzo ciclomotore è stato invece rinvenuto nella notte all’interno di un furgone parcheggiato in Via Emilia; il padrone dello scooter non si era accorto del furto, mentre il possessore del furgone verrà denunciato per ricettazione.

Gli agenti pisani hanno anche identificato due diciassettenni all’interno del parco Falcone e Borsellino, trovandoli con sigarette di hashish - da cui tentavano di disfarsi alla vista della polizia -, un involucro della stessa sostanza e un bilancino di precisione, a seguito di una perquisizione.

I due sono stati segnalati alla Prefettura e assegnati ai rispettivi familiari.