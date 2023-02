Il Tennis I'Giglio ha vinto agli ottavi nel Campionato Invernale FIT entrando a far parte dei quarti di finale.

Il campionato invernale di quarta categoria FIT è un torneo a squadre, a livello regionale, dove si scontrano giocatori di grande talento. Ogni anno vede competere tantissime squadre che arrivano da ogni angolo della Toscana.

In occasione degli ottavi di finale, Roberto Di Falco (Polisportiva I'Giglio) ha perso il primo singolo 6-4, 6-0, mentre al secondo singolo ha vinto Manuel Cioni (Polisportiva I'Giglio) 6-3, 6-2. Infine, nel doppio decisivo, Roberto e Manuel si sono fatti valere e hanno vinto 6-4, 6-2.

È stata davvero una grande soddisfazione per la Polisportiva I'Giglio che adesso è molto motivata a dare il meglio di sé nelle prossime partite.

Francesco Coppi, referente tecnico, commenta: “I ragazzi, alla Rufina, hanno lottato ottenendo risultati contro ogni pronostico. Il capitano, Roberto, ha giocato fino alla fine cercando di strappare una vittoria, che purtroppo non è arrivata. Il secondo singolo, giocato da Manuel, è stato un incontro molto avvincente: con grande abilità, Manuel ha portato a casa la vittoria. Quando il capitano e Manuel sono tornati a giocare, nel doppio decisivo, la bravura di Manuel a rete e il potentissimo diritto di Roberto non hanno lasciato spazio agli avversari. È stata una grande emozione. Ci tengo a ringraziare tutti i presenti per la partecipazione e il tifo“.

Fonte: Ufficio Stampa