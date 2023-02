Aggredito da un gruppo di giovani, passante ferito ad Arezzo: indagini in corso

Questo pomeriggio un passante sarebbe stato improvvisamente assalito da un gruppo di giovani, che lo hanno ferito al volto. È successo nel centro di Arezzo ai giardini del Porcinai, dove è intervenuta una volante della polizia che sta indagando sull'episodio.

Secondo una prima ricostruzione poco prima delle 15.30 il gruppo, composto da quattro o cinque ragazzi, avrebbe aggredito il passante per futili motivi. Le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione dei presenti in zona e, in breve tempo, è arrivata la polizia mentre i giovani sono fuggiti via. L'uomo aggredito, medicato dal personale del 118, ha riportato un trauma facciale con prognosi di alcuni giorni. Proseguono le indagini per rintracciare i responsabili.