Comitato Montopoli nel Cuore, una conviviale per la ripartenza

Stanno per ripartire – in questo 2023 – le attività del Comitato Montopoli nel Cuore, nato a fine dicembre 2020 con lo scopo di favorire la crescita e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze. Gli iscritti – ma l’ingresso sarà libero – si ritroveranno in una conviviale fra pochi giorni, proprio per discutere delle future attività da svolgere e per stilare un programma organico di iniziative a favore dei luoghi di Montopoli. Il comitato era nato in primis per il recupero del percorso dei cosiddetti “Sottofossi”, un’azione che si è svolta in questi anni e che ha già portato risultati tangibili (nuove panchine e fioriere, installazione di quadri ecc..). La conviviale con incontro si terrà venerdì 10 febbraio a Montopoli: sarà anche un momento di “promozione” del comitato, nel senso che chi vuole potrà avvicinarsi al gruppo (che conta una cinquantina di iscritti) per fare volontariato. L’obiettivo del comitato è di rimettersi in marcia, sempre col faro dei Sottofossi ma non solo, perché le esigenze di Montopoli sono molte; e ritrovarsi a tavola sarà un ottimo modo per fare comunità e aggregazione, in vista della ripartenza. L’invito del comitato – e anche di Arco di Castruccio, l’associazione madrina – è quello di partecipare alla conviviale per conoscere le attività del comitato stesso e per – se disponibili – dare un contributo in termini di volontariato ai suoi progetti. Per info e prenotazioni relative alla cena contattare (dopo le 18) il numero 339 692 5118.

Fonte: Ufficio Stampa