Domenica in cattedrale l'ordinazione episcopale di monsignor Giovanni Paccosi

Monsignor Giovanni Paccosi diventa vescovo: l’annuncio fu dato alla vigilia di Natale, con la lettura della lettera con cui il Papa gli affida la diocesi di San Miniato.

L’ordinazione episcopale, domenica prossima, 5 febbraio alle 16.30 nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. Insieme a lui, i consacranti saranno il vescovo Andrea Migliavacca (suo predecessore a San Miniato e attualmente vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro) e l’arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, che con monsignor Paccosi ha condiviso il percorso vocazionale e di formazione. Saranno presenti anche il parroco della parrocchia di Lima, in Perù, dove mons. Paccosi è stato parroco 15 anni e il vescovo emerito di Carabayllo, il frate cappuccino Lino Panizza Richero, che lo accolse nel 2001.

Per favorire la partecipazione di tante persone che mons. Paccosi ha incontrato nel suo servizio sacerdotale, sia in Italia che in America Latina, la celebrazione sarà anche trasmessa in diretta sull’emittente Tsd, visibile in televisione sul canale 85 del digitale terrestre e in streaming, anche dal sito di Toscana Oggi.

Monsignor Paccosi poi inizierà il suo ministero episcopale nella diocesi di San Miniato domenica 26 febbraio.

Fonte: Ufficio Stampa