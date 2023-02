Via dal Kenya per studiare a Siena: muore 23enne in un incidente

L'Università di Siena piange Elvis Munyi Kiiru, scomparso a 23 anni in un incidente a Roma. Il giovane, che aveva intrapreso un percorso di studi in Toscana, proveniva dal Kenya. Un autobus lo ha centrato in piazza Re di Roma nella Capitale sabato 28 gennaio, il 23enne è morto poco dopo. Il caso ha creato scalpore perché nessuno ha rimosso la sagoma tracciata col gesso né il sangue del ragazzo dalla strada.

Elvis Munyi Kiiru aveva iniziato un corso specifico per mettersi in pari con gli studi. Dopo averlo concluso, voleva iscriversi a Economy and management a Siena, ma ancora non aveva avviato le pratiche. Non si sa perché fosse a Roma, è stato trovato con uno zaino pieno di scontrini, c'è chi dice che facesse il rider temporaneamente per mantenersi.

L'Università di Siena ha diramato una nota: "Profondo cordoglio del Rettore Roberto Di Pietra per la prematura scomparsa dello studente Elvis Munyi Kiiru, avvenuta in tragiche circostanze a Roma. Elvis Munyi Kiiru, originario del Kenya, aveva frequentato all'Università di Siena l'anno integrativo utile per l'accesso agli studi universitari, per proseguire poi nel suo cammino di formazione. Un tragico incidente ha stroncato la sua giovane vita. A nome suo personale e della comunità accademica il Rettore esprime vicinanza alla famiglia, agli studenti, docenti e personale che avevano conosciuto lo sfortunato giovane e in particolare alla comunità degli studenti kenioti a Siena".