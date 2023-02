Empolese Valdelsa, Galli (Lega): "Carenza logopedisti, chiederemo spiegazioni"

“A detta dei sindacati, pare che nell’Empolese Valdelsa vi sia una persistente carenza di logopedisti-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità -. Un organico che non sarebbe, dunque, adeguato alle naturali esigenze, con tutte le inevitabili e pesanti conseguenze del caso per i pazienti. L’opera di questi professionisti è sovente fondamentale per varie patologie e quindi è doveroso che l’Asl di riferimento si adoperi per rinforzarne il numero.”

“Da verificare, pure il fatto segnalato dagli stessi sindacati che le logopediste siano addirittura costrette ad acquistare, pagando di tasca propria, il materiale indispensabile per le attività riabilitative. A fronte di tutto ciò, redigerò un atto in cui chiederò direttamente all’Assessore Bezzini se quanto emerso corrisponda, come purtroppo crediamo, effettivamente alla realtà e quali provvedimenti s’intenda immediatamente adottare per risolvere tale grave problematica” conclude Galli.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa