L'allarme a Empoli: "Esche avvelenate in centro, attenti ai cani"

Dopo i casi di qualche settimana fa a Firenze, anche a Empoli compaiono esche avvelenate. Per adesso non ci sono vittime tra gli animali - soprattutto cani - che battono quella zona, ma è stato lanciato l'allarme.

A farlo ci ha pensato l'associazione Arca, che gestisce il canile di Empoli. "Tra via Masini e via Susini sono state trovate esche avvelenate" si legge sul profilo social dell'associazione. E ancora: "Il comune ha messo dei cartelli, ma occhi aperti".

Come detto non risultano vittime o problemi ai cani che sono transitati in quell'area, ma in questi giorni dei passanti hanno notato questi strani bocconi, risultati poi essere esche.