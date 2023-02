Tentato furto in una gelateria di Empoli: il ladro spacca l'ingresso

Ha provato la spaccata, ma l'intervento di un residente lo ha messo in fuga e ha 'salvato' la gelateria. È successo a Empoli, in via Ridolfi, accanto al Museo del Vetro, come riporta la carta stampata locale.

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio un malvivente ha provato a sfondare la porta d'ingresso a martellate. Un vicino, verso le 5, è stato svegliato e ha chiamato le forze dell'ordine, mettendo in fuga il ladro.

I giovani titolari hanno scoperto che non era stato rubato nulla, ma i danni alla struttura erano e restano ingenti, dato che la porta è stata letteralmente fracassata. Le indagini vanno avanti, contando anche sulle telecamere di videosorveglianza.