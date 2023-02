Gianni Cuperlo Segretario PD, nasce il comitato a Empoli

Nasce ad Empoli il comitato per Gianni Cuperlo Segretario, dall’iniziativa dei tanti iscritti che non si riconoscono nel ping – pong tra i due principali candidati, pur rimarcando lo spirito unitario che dovrà permeare il percorso congressuale e tutta la governance del partito a congresso finito.

Sosteniamo l’iniziativa di Cuperlo Segretario perché ci sembra l’unica mozione capace di riportare il Partito Democratico allo spirito fondativo. Un partito cioè plurale e la cui somma di tutte le individualità possa portare ad un arricchimento reciproco condiviso e non a scegliere di volta in volta l’una o l’altra opzione correntizia.

Andrea Cristalli, coordinatore della mozione, afferma “temiamo che il trasformismo dei potentati e delle correnti ci porti a scegliere questo o quello per un altro giro al comando. La proposta di Gianni Cuperlo è la proposta di un uomo che si mette al servizio del partito e della sinistra, per riportare il NOI al centro del dibattito, scevro dei tanti IO che spesso sottendono le discese in campo.”

“Occorre sottrarre il partito dall’ambiguità che ci ha portato a perdere sei milioni di voti e che si torni a raccontare per chi e per cosa ci si batte. E per fare questo non bastano volti e nomi nuovi, ma occorrono nuove promesse, un patto con la società civile, restituire la voglia di riscatto agli ultimi della fila, in discontinuità con alcune scelte del passato” fa eco Andrea Bertini. Il comitato è a disposizione di iscritti e cittadini, per scrivere assieme una nuova pagina del Partito Democratico.

Per contatti, adesioni ed informazioni è disponibile il contatto whatsapp del comitato al numero 339 7956706 e all’indirizzo mail cuperloempolesevaldelsa@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa