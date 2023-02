Un incendio in un laboratorio industriale è stato domato dai vigili del fuoco di Empoli, Firenze Ovest e Castelfranco nel pomeriggio di oggi. La chiamata è arrivata alle 17.30 in via della Costituente a Sovigliana di Vinci. I vigili del fuoco sono entrati dentro l'edificio adibito a pelletteria e hanno domato il rogo. Non ci sono persone coinvolte ma nella serata continueraenno le operazioni di bonifica.