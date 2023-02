L'Accademia degli Euteleti rinnova le cariche sociali: è Luca Macchi il nuovo presidente

Dopo 19 anni, l'Accademia degli Euteleti ha un nuovo Presidente nella persona di Luca Macchi, che succede nella carica a Saverio Mecca.

Nell'assemblea dei Soci Ordinari del 23 gennaio scorso, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica nel triennio 2023-2026. Sono risultati eletti: Bruno Bellucci, Alexander Di Bartolo, Alberto Falaschi, Francesco Fiumalbi, Riccardo Gucci, Luca Macchi, Saverio Mecca, Maria Grazia Messerini, Roberta Roani, Francesco Salvestrini, Andrea Vanni Desideri.

Nella seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2023 sono state assegnate le cariche sociali: Presidente Luca Macchi, Vicepresidente Maria Grazia Messerini, Segretario Alexander Di Bartolo, Vicesegretario Francesco Fiumalbi, Tesoriere Alberto Falaschi.

Queste le parole del nuovo Presidente Luca Macchi: «L'essere chiamato a ricoprire la carica di Presidente dell'Accademia degli Euteleti, una istituzione che ha appena compiuto i Duecento anni di attività, è per me un grande onore e insieme una grande responsabilità. Ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo per la fiducia nei miei confronti e conto sulla loro professionalità. Un grazie di cuore a tutti».

Fonte: Ufficio Stampa