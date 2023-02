La Lega incontra i cittadini. In primo piano Taric, sicurezza e sanità

Sabato 4 febbraio 2023, la Lega incontrerà i cittadini a Fucecchio, ad un apposito gazebo che sarà allestito nell'area a parcheggio di fronte al Supermercato Coop di via di Fucecchiello, dalle ore 8,45 alle ore 13,30. Al gazebo, tra gli altri, saranno presenti i componenti del Direttivo comunale(Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vincio Bonaccorsi) insieme al Segretario, Marco Cordone che in merito dichiara: “ Durante questa iniziativa del prossimo 4 febbraio, oltre a continuare la raccolta di firme contro la Taric, parleremo anche di altri temi importanti per la gente di Fucecchio come la viabilità e la manutenzione stradale, la Sicurezza, con particolare riferimento all'aumento di organico della Polizia Municipale ed ai mezzi in dotazione alla stessa e della situazione dell'Ospedale San Pietro Igneo che ci sembra sia passata un po' sotto traccia, rispetto al dibattito in corso sulla Sanità toscana”. E Cordone, chiosa ancora: “Abbiamo intenzione a breve, di parlare della situazione dell'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, un'eccellenza della nostra Sanità, col Consigliere Regionale Giovanni Galli, autorevole componente della Commissione Sanità”.

Fonte: Ufficio Stampa