Continua la campagna elettorale per la corsa alle primarie del Partidto democratico.

La senatrice Ylenia Zambito presenterà la mozione in favore di Elly Schlein a Santa Croce sull'Arno sabato 4 febbraio, alle 15.30 nei locali della biblioteca comuale, più precisamente nella saletta Vallini, in piazza Matteotti.

La presentazione avverrà durante l'assemblea aperta afferente alla presentazione congressuale.