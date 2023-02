Incidenti aumentano a San Miniato nel 2022. Ztl, quasi mille multe dopo la sperimentazione

Il 2022 della polizia municipale di San Miniato è cominciato con i controlli anti-covid ed è terminato con i primi mesi della sperimentazione della Ztl in centro storico, tema ancora molto caldo ma che è stato rodato nel corso del tempo. Oggi la presentazione in via Vittime del Duomo alla presenza del comandante della municipale Dario Pancanti, della vice sindaco e assessore alla municipale Elisa Montanelli e del sindaco Simone Giglioli.

La Ztl: quasi mille multe dopo la sperimentazione

Dopo due mesi di sperimentazione, con un impatto importante su residenti e avventori, per la giunta comunale la Ztl è una sfida vinta: "Il centro non è più una strada di passaggio, la sosta è più ordinata e le strade sono più libere. Torneremo a confrontarci con i cittadini una volta che la consulta del centro storico sarà a regime per il nuovo assetto", commenta Montanelli.

"Ci sono arrivate richieste per estendere la ztl invernale anche sul venerdì, non lo possiamo fare al momento ma faremo verifiche anche con la consulta per proporla a ottobre 2023", spiega il sindaco Giglioli. Al momento sono due le aree di Ztl, la principale è la A che blocca il traffico da piazza Grifoni a via Conti-piazzetta del Fondo, l'area B invece riguarda il periodo estivo e comincia da corso Garibaldi per arrivare fino a piazza Dante.

Fino a fine ottobre è andata avanti la sperimentazione dell'orario invernale, mentre dal 1 novembre 2022 si è fatto sul serio. Al momento la Ztl invernale è attiva il sabato dalle 20 alle 5 e i festivi dalle 14 alle 5. Basta sapere che proprio da quel giorno fino al 27 gennaio 2023 sono state effettuate e recapitate 958 sanzioni.

I numeri della municipale

Nel 2022 sono state svolte 27.785 ore complessive di lavoro dai 24 agenti di Polizia Municipale del Comune, di cui 16.102 dedicate ai servizi esterni (58%) e 11.683 ai servizi interni. Il ritorno alla normalità dopo l'ondata covid si è visto nelle attività della municipale e negli eventi del territorio.

C'è stato un incremento del numero infrazioni (dalle 2.108 del 2021 siamo passati alle 3.325 del 2022, +36,6%), con un conseguente aumento di accertato sulle infrazioni di circa 50mila euro (l’accertato totale si assesta intorno ai 280mila euro), e una crescita del numeri di incidenti stradali: dai 111 del 2021, nel 2022 siamo passati a 132 (+16%) con una diminuzione del numero di punti decurtati, 2.060 contro i 2.108 dell’anno precedente. 284 le persone coinvolte (+17,2% nel 2022), delle quali 63 ferite. I tratti più trafficati sono quelli dove avvengono maggiormente gli incidenti: San Miniato Basso, Ponte a Egola, San Donato.

Abbandoni, telecamere e parcheggi

Cresce il numero di sanzioni per reati di tipo ambientale. Nel 2022 sono state accertate 141 violazioni complessive contro le 107 del 2021 (+24%), e le appena 65 del 2020 (+54%); di queste 70 hanno riguardato l’abbandono di rifiuti mentre, nel 2021, erano state appena 16 (+77,1%), andando a superare i livelli pre-pandemia, dato che nel 2019 sono state 68.

Per quanto riguarda le telecamere, attualmente sul territorio comunale ne sono attive 53 dedicate alla videosorveglianza, 3 delle quali si trovano al Liceo “Marconi” e 4 all'IT "Cattaneo", grazie ad un progetto della Prefettura di Pisa per il controllo delle aree a rischio, e 12 di lettura targa.

Gli incassi complessivi dei parcheggi (324 stalli blu e 12 parcometri), 99mila euro, hanno registrato un +4% rispetto al 2021, assestandosi sui livelli del 2019. Questo nonostante una parte dei parcheggi blu sia stato reso libero durante il blocco degli ascensori nel parcheggio del Cencione tra marzo e luglio.

Tra le attività di polizia amministrativa si registra un aumento del numero di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico (da 87 si passa a 115) e anche delle autorizzazioni al transito di veicoli che passano dalle 7 del 2021 a ben 71. Invariate quelle per trasporti eccezionali diminuiscono da 28 a 27, in aumento quelle di carico/scarico (dalle 56 del 2021 siamo a 70 nel 2022).

L'attività di Polizia Giudiziaria subisce invece poche variazioni: invariato il numero di denunce ricevute al Comando (25) e quello delle attività delegate da altre forze dell'ordine (44).

Assunzioni e dossi sul territorio

Numeri importanti anche per il corpo della polizia municipale, giunto a 24 membri dopo due assunzioni e un pensionamento. "Per un organico compatibile con gli impegni dovremo arrivare almeno a 28 ma stiamo ringiovanendo il nostro corpo di polizia", racconta Giglioli. Tra gli altri investimenti per la sicurezza delle strade partiranno altri lavori su dossi su tutto il territorio.