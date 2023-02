Nuovi cassonetti a Colle per le zone fuori dal porta a porta

Prosegue il posizionamento dei nuovi cassonetti nelle zone non servite dal porta a porta e la campagna di informazione. Dopo il posizionamento dei cassonetti nel centro della città in Via 25 Aprile, Via quarto dei mille, via Palestro Piazza Spartaco lavagnini, Via Amendola e via di Casabassa, venerdì 3 febbraio, dalle 9 alle 18, saranno presenti gli ecoinformatori nelle postazioni di Via dei Mille, Marco Polo, Don Mizoni, Leo Franci e Romano Bilenchi e sabato 4 febbraio, dalle 9 alle 18 nelle postazioni dell'Agrestone in via Firenze e via Bologna.

A questo proposito l’Amministrazione comunale ricorda che i cassonetti si possono utilizzare anche senza tessera e che l’apertura avviene dopo aver premuto il pulsante che attiva il cassonetto. Chi ancora non avesse ricevuto le tessere, può recarsi alla stazione Ecologica il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Gli informatori di Sei Toscana stanno effettuato dei presidi nei pressi delle nuove postazioni, proprio per aiutare le persone nell’ utilizzo dei cassonetti. Ricordiamo che il conferimento ai cassonetti di rifiuti indifferenziati non deve avvenire mediante l’utilizzo di sacchi “condominiali” poiché l’apertura del cassonetto riceve sacchi con volume massimo di 40 lt. Tutte le postazioni del territorio comunale sono accessibili ai cittadini. Ricordiamo infine che l’abbandono dei rifiuti al di fuori del cassonetto è passibile di sanzione e che se una postazione è piena può essere utilizzata la successiva.

Per quanto riguarda le zone servite dal Porta a Porta il conferimento deve avvenire obbligatoriamente mediante esposizione degli appositi mastelli e sacchi ricevuti in dotazione e nei giorni e orari del calendario. Il conferimento mediante l’utilizzo del solo sacco dei rifiuti indifferenziati (senza mastello) è passibile di sanzione. Il ritiro del vetro avviene ogni 15 giorni ed il calendario del 2023 per Colle Alta e colle Bassa: 4 e 18 febbraio - 4 e 18 marzo - 1, 15 e 29 aprile - 13 e 27 maggio - 10 e 24 giugno - 8 e 22 luglio - 5 e 19 agosto - 2, 16 e 30 settembre - 4 e 28 ottobre - 11 e 25 novembre - 9 e 23 dicembre. Per Gracciano e Querciolaia: 7 e 21 febbraio - 7 e 21 marzo - 4 e 18 aprile - 2, 16 e 30 maggio - 13 e 27 giugno - 11 e 25 luglio - 8 e 22 agosto - 5 e 19 settembre - 3, 17 e 31 ottobre - 14 e 28 novembre - 12 e 26 dicembre.

Per particolari esigenze è possibile attivare il ritiro di pannolini, pannoloni, traverse il lunedì e il venerdì.

Per richiedere il servizio è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dalla sezione "modulistica" di Sei Toscana. Per ogni necessità si può contattare il numero verde di Sei Toscana 800 127484 oppure consultare il sito di Sei Toscana al seguente link https://seitoscana.it/comuni/colle-di-val-delsa/raccolta-rifiuti.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa