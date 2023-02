Cade dall'altezza di 8 metri mentre lavorava in un cantiere edile su una scuola. E' accaduto a Grosseto, in viale Uranio, quest'oggi. A ferirsi un operaio di 45 anni che stava sostituendo una grondaia sulla scula media 'Vico'.

Per le ferite è stato trasportato in codice giallo con Pegaso alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della prevenzione del Pisll della Asl Toscana Sud est. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani.