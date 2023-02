Pentola sul fuoco, gatto intossicato in appartamento a Prato

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti poco dopo le 13 in via Milano a Prato, per una segnalazione riguardante del fumo che usciva da alcune finestre di un appartamento.

Giunti sul posto l’allarme è stato ridimensionato in quanto si trattava di una pentola lasciata sul fuoco.

I vigili del fuoco hanno recuperato un gatto presente all’interno dell’appartamento invaso dal fumo e, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno riconsegnato ai proprietari. Nessuna persona è rimasta coinvolta.