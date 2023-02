Pietro Verzina presenta i suoi libri alla Casa della Memoria

Un nuovo appuntamento con il ciclo ‘Empoli che scrive’, dedicato a tutti gli scrittori empolesi di nascita o d'adozione e ad autori che hanno scritto di Empoli o pubblicati da case editrici empolesi. Ospite alla Casa della Memoria, in via Livornese, 42, l’autore Pietro Verzina che presenterà sabato 4 febbraio 2023, alle 18, i suoi due ultimi libri, intitolati Studi su niente, Digressioni, Udine 2021 e Giardini cannibali, Ammodino (Tempesta editore), Trevignano Romano 2022. Dialogherà con lo scrittore, la professoressa Fortuna Boccia, insegnante al Liceo classico “Virgilio” di Empoli. I LIBRI - Studi su niente, Digressioni, Udine 2021, è una raccolta di saggi fantastici che afferiscono a varie discipline, dalla filologia alla medicina, dalla storia del cinema all’entomologia, dalla linguistica alla biologia marina. Pur nella coerenza dell’argomentazione, il campo di indagine di queste ricerche si situa ai limiti estremi della scientificità, giungendo spesso a valicarli: i metodi filologici sono applicati a componimenti extraterrestri o alla letteratura di antiche civiltà fantasma; in opere letterarie ben note, come i poemi omerici, vengono ricercati messaggi nascosti provenienti dal secondo Novecento; i principi della filologia classica sono impiegati per scoprire dei veri e propri poemi nei canti delle balene e negli acufeni umani. Sono molti i personaggi che ruotano intorno alle scoperte, speculazioni e dispute accademiche che compongono questo libro: naturalisti austriaci e papirologi italiani, autodidatti americani e ricercatori italiani, accademici francesi e audiologi australiani. Almeno una verità emerge da questi studi, in cui si esamina l’anatomia di animali fantastici, la geografia di mondi onirici e la poetica della natura: niente è più vicino alla verità della chimera, niente più affine alla realtà del sogno.



Il libro ha partecipato come finalista a diversi concorsi letterari e si è classificato secondo al Premio letterario nazionale “Forum Traiani”. Ha inoltre ricevuto il Premio all’Eccellenza dell’Università “Aldo Moro” di Bari (concorso “Seneca 2022”).

Giardini cannibali, Ammodino (Tempesta editore), Trevignano Romano 2022, uscito a dicembre 2022, inaugura il marchio editoriale “Ammodino” di Tempesta editore ed è stato presentato in anteprima al festival “Più libri più liberi” di Roma. Si tratta di una raccolta di cinque racconti lunghi di genere fantastico. Fiori dotati di occhi, un uomo gigantesco il cui corpo occupa tutta una casa, allevamenti di zanzare e un giardino dotato di un oceano privato sono solo alcuni degli elementi che compongono queste storie, in cui la realtà è sconvolta senza possibilità di ritorno da accadimenti grotteschi e incredibili.



L’AUTORE - Pietro Verzina (1984) è di origini calabresi, ma vive attualmente a Empoli, dove lavora come insegnante presso il liceo “Il Pontormo”. Ha un dottorato in filologia classica e per alcuni anni ha lavorato nella ricerca, sia in Italia che all’estero, occupandosi di letteratura greca arcaica, linguistica, cinema e vari altri argomenti. Più di recente si è occupato di lingue slave. Oltre a diversi articoli scientifici, ha pubblicato racconti in riviste letterarie italiane e quattro libri di narrativa, per i quali ha ricevuto alcuni riconoscimenti nazionali.