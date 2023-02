Potature di piante di alto fusto in corso a Empoli

Sono in corso le manutenzioni ordinarie sulle piante di alto fusto in piazza Toscanini e via delle Olimpiadi, nei pressi del palazzetto dello sport. Trentotto le piante complessivamente interessate dagli interventi di potatura, delle quali sedici in piazza Toscanini, nel giardino pubblico, e ventidue nella zona di via delle Olimpiadi, fra pini, eucalipto, lecci e pioppi, oltre a siepi e cespugli. Si tratta di interventi importanti, eseguiti in questo momento dell'anno in quanto periodo consigliato per questa tipologia di manutenzioni, sia per garantire la salute del patrimonio arboreo sia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Sulla base dei dati raccolti nel corso dell'elaborazione del Censimento del verde, in continua fase di aggiornamento, questi alberi risultavano bisognosi di un intervento di potatura. A rendere prioritaria l'azione per quanto riguarda piazza Toscanini è stata la necessità di predisporre l'area in vista della riqualificazione del parco pubblico che, a primavera, ospiterà nuove attrezzature ludiche, così da rendere i giardini totalmente inclusivi. Sul fronte di via delle Olimpiadi, a rendere invece necessaria la manutenzione degli alberi sono state le conseguenze del maltempo che in estate aveva colpito la zona, senza risparmiare neppure il patrimonio arboreo. Un intervento importante anche alla luce della presenza nell'area del mercato settimanale, assai frequentato da ambulanti e clienti, e dei tanti utenti di ogni età che frequentano la zona per praticare attività sportiva.

Si tratta di un intervento di ripulitura dai rami secchi ed eventualmente 'girati', un aspetto quest'ultimo che segnala una situazione di stress per le piante con il rischio di rottura e caduta del ramo interessato.

Le operazioni hanno preso il via nei giorni scorsi in piazza Toscanini per poi interessare via delle Olimpiadi, nella zona del palazzetto dello sport. La conclusione di questi due interventi, affidati dall'amministrazione comunale a ditte qualificate e con adeguati requisiti, è prevista nella prossima settimana.