Si indaga a Scandicci per un furto in una pelletteria. I carabinieri sono intervenuti in zona industriale nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio. Ignoti sono entrati verso l'una in una azienda che si occupa di pelletteria. Hanno fatto il loro ingresso da una finestra e hanno portato via alcune borse di griffe prestigiose. Sono in corso rilievi e indagini da parte dei carabinieri di Scandicci e Badia a Settimo.