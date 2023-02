Sfida all’ultimo libro. Un progetto dell’Istituto Russell-Newton

La “Sfida all’ultimo libro” è una vera e propria gara tra classi del biennio, 1AL, 2ZL, 2FT, 2FL, 2BL, 2CL, 2GT, 2AT, sulla falsariga della trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. Le classi si affrontano a due a due sui contenuti di un libro di letteratura Young adult assegnato ai ragazzi in lettura e oggetto di approfondimenti con i docenti di lettere. Ogni classe realizzerà una sua personale promozione dell'incontro con lo scrittore Luigi Ballerini, autore di “Myra sa tutto”, il romanzo prescelto quest’anno che si terrà nella Biblioteca dell’Istituto, alla presenza dell’autore, il 22 febbraio 2023, utilizzando più linguaggi narrativi (testo scritto, video, podcast, fumetto, disegni, etc). Le otto classi coinvolte invieranno alle docenti organizzatrici del progetto Chiara Verri e Valeria Novembri i loro materiali, che saranno valutati con un punteggio in decimi sulla base della loro originalità, efficacia e transmedialità. La fase delle eliminatorie si tiene il 16 febbraio 2023 , al turno successivo passeranno le quattro classi che avranno ottenuto il più alto punteggio, risultante dalla somma della sfida e della valutazione del materiale creativo inviato.

La finale, che si terrà nel mese di maggio, prevede anche l’elaborazione di prodotti creativi multimediali collegati alla lettura di un secondo romanzo.

Nella prima edizione della Sfida, l’anno scorso, (libri proposti: The hate U give di Angie Thomas, La sottile linea scura di Joe R. Lansdale e Muoio dalla voglia di conoscerti di Aidan Chambers) l’Istituto ha premiato i vincitori offrendo un viaggio a Roma, in occasione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi”.

Il progetto “Sfida all’ultimo libro” si inserisce in un più ampio ventaglio di iniziative di promozione della lettura che l’Istituto Russell-Newton ha adottato, soprattutto in concomitanza con la ristrutturazione e l’inaugurazione della biblioteca scolastica: si va dall’abbonamento alla piattaforma MLOL scuola, che mette a disposizione di studenti e insegnanti un catalogo di 7.000 quotidiani e periodici da tutto il mondo, all’incontro con gli autori, dal gruppo di lettura “Tra le righe” ai due progetti “Lo spazio delle storie nella biblioteca scolastica” relativo alla catalogazione del patrimonio librario della biblioteca di Istituto e all’organizzazione di eventi letterari, e “Pagine all’orecchio”, per la produzione di un podcast di argomento letterario. Ci sono poi il progetto #ioleggoperché, Repubblica@scuola e “Ci vediamo in biblioteca… c’è pure la fiaba”, percorso che, partendo dalla lettura e dall'analisi di una fiaba, porterà gli studenti e le studentesse a scrivere e pubblicare una fiaba su tematiche di attualità.

Fonte: Ufficio Stampa