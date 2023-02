Sposi nel 1973: Montespertoli festeggia le nozze d’oro

In questi giorni le le coppie che nell’anno in corso celebrano i 50 anni di matrimonio hanno ricevuto una lettera di invito da parte del Sindaco Alessio Mugnaini, si tratta di un invito per festeggiare insieme questa ricorrenza nel giorno di San Valentino al Centro per la cultura del Vino “I Lecci”.

Sono 115 le coppie di Montespertoli che nel 2023 a Montespertoli festeggiano i 50 anni di matrimonio, le cosidette “Nozze d’oro”. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno il piacere di condividere questo importante traguardo per le famiglie montespertolesi nel giorno più romantico per antonomasia.

“Sposarsi è decidere di fare un cammino insieme e un cammino lungo 50 anni fa festeggiato. La vita insieme è spesso fatta di compromessi e venirsi incontro ma è anche costruire insieme il proprio futuro con gioia e soddisfazione. Per questo è necessario festeggiare ed è bello farlo tutti insieme.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

La cerimonia è quindi organizzata per martedì 14 febbario alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Mauro Marconcini” al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” e per l’occasione, oltre ad un brindisi con spumante made in Montespertoli, le coppie riceveranno un piccolo ricordo.

“L’invito è rivolto a tutte le coppie che quest’anno festeggiano i 50 anni di matrimonio e se, per errore, non fosse arrivata la lettera potete contattarci per confermare la vostra partecipazione” precisa il Sindaco Mugnaini.

Le coppie possono essere accompagnate anche dai familiari, è necessario confermare la propria partecipazione telefonando allo 0571/600209 oppure inviando una mail a sindaco@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli