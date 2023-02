Un supermercato cerretese al fianco delle famiglie in difficoltà

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione fra il Comune di Cerreto Guidi ed il Supermercato Conad di Via Provinciale Pisana, attiva ormai dal 2016, che prevede il recupero e la donazione di prodotti alimentari alle famiglie in difficoltà economica attraverso l’Associazione RE.SO. Recupero Solidale.

Il 2022 si è chiuso con ottimi risultati: presso il punto vendita Conad di Cerreto Guidi sono stati raccolti e donati oltre 980 kg di prodotti alimentari che, pur conservando i requisiti di sicurezza e di qualità necessari, sarebbero stati tolti dalla vendita perché valutati non conformi dagli standard aziendali. Tali prodotti possono tuttavia essere donati alle Associazioni di Volontariato Onlus per assistere gli indigenti e le persone meno fortunate.

L’Associazione RE.SO. - Recupero Solidale, attiva dal 1998, si occupa, tramite i suoi volontari, di recuperare i prodotti in buono stato presso il Conad di Cerreto Guidi una volta alla settimana, per poi ridistribuirli e consegnarli alle famiglie in difficoltà economica del territorio. Una collaborazione vincente, che solo nel triennio 2020-2022 ha permesso di donare circa 2400 kg di prodotti alimentari.

L'obiettivo alla base della collaborazione è quello di aiutare le fasce più deboli della Comunità, donando loro una spesa gratuita con prodotti che non presentano alcun tipo di alterazione o danno, ancora pienamente commestibili e utilizzabili, che però hanno, per esempio, la confezione danneggiata (la lattina piegata, l’etichetta strappata, il cartone rotto), o che sono vicini alla scadenza, e per queste ragioni non possono essere venduti.

“La lotta allo spreco alimentare è una questione etica ed anche uno degli impegni centrali del nostro modo di fare impresa nella Comunità. Nell’ultimo anno l’attività di recupero e donazione di generi alimentari non più adatti alla vendita, in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi, è stato più che positivo: oltre 980 kg di prodotti sono stati donati infatti all’associazione Re.so, riuscendo così a dare una risposta concreta a tante famiglie bisognose.” – Dichiarano Carla Burzi, Francesca e Francesco Fusi Soci di Conad Nord Ovest di Cerreto Guidi. – “Essere parte attiva di una Comunità significa soprattutto aiutare chi è più in difficoltà, al fine di realizzare una società resiliente e partecipata, in cui nessuno viene lasciato indietro. Ringraziamo l’Associazione RE.SO. ed il Comune con cui siamo pronti a rinnovare l’ormai consolidata collaborazione anche per il 2023.”

Un contributo concreto che unisce alcuni dei valori fondamentali del percorso di Sostenibilità della Cooperativa: la lotta allo spreco alimentare, la sostenibilità sociale e la sensibilizzazione nel promuovere una cultura alimentare responsabile e sostenibile, che sia rivolta ad una scelta di consumo consapevole per il benessere della collettività e la tutela dell’ambiente.

Fonte: Ufficio Stampa