Tnt Empoli in risalto al Meeting d'Inverno di San Marcellino

T.N.T. Empoli in risalto nel '1° meeting d'Inverno' alla piscina comunale 'Renato Dani' di San Marcellino-Firenze. La società del parco di Serravalle ha chiuso al 5° posto in classifica sommando 111 punti. I suoi concorrenti si sono aggiudicati sei gare, hanno ottenuto tre piazze d'onore e sono giunti terzi altre sei volte. La manifestazione regionale in vasca corta, organizzata dalla Virtus Poggibonsi, ha interessato le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti+Seniores, anche se è stata stilata la graduatoria finale Unica, senza divisioni secondo l'età di ciascun atleta. I portacolori della squadra empolese, guidati dal dt Giovanni Pistelli e dal tecnico Andrea Volpini, sono stati artefici di prove incisive in entrambe le sessioni. Fra le 6 medaglie d'oro, 2 sono state acquisite dagli uomini - Alessandro Zannelli (classe 1996 nonché responsabile degli Esordienti A biancazzurri) sui 100 rana e da Andrea Nania (2007) nei 100 farfalla. Le donne hanno, da parte loro, colto 4 vittorie: Tiaré Rebecca Bellucci (2004) sui 200 farfalla, Anita Savino (2006) nei 200 misti, Ginevra Barnini (2009) sui 50 rana, Chiara Russetti (2009) nei 50 dorso. I 3 'argenti' sono stati guadagnati da Andrea Nania sui 200 farfalla e da Leonardo Mancini (2007) nei 200 dorso maschili; insieme a Lavinia Savino (2010) sui 100 rana femminili. Hanno quindi meritato i 6 'bronzi': Andrea Leonardo Doccini (2007) nei 200 farfalla, Mattia Firenzuoli (2009) sui 200 stile e 200 dorso, Stefano Borzellino (2005) nei 50 farfalla; Giuditta Pagli (2009) sui 50 dorso, Ester Iula (2004) nei 200 misti.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa