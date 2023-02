Viabilità, conclusa la riqualificazione della sede stradale alla rotatoria tra via Borgo ai Fossi, via del Botteghino e via dei Pratoni

Per risolvere l’avvallamento il Comune è intervenuto risanando in profondità la carreggiata, con una base misto cemento e l’asfaltatura; i lavori, iniziati lo scorso 26.1, si sono conclusi mercoledì 1.2 con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Conclusione mercoledì 1 febbraio 2023 per i lavori di riqualificazione della sede stradale alla rotatoria dell’incrocio tra le vie Borgo ai Fossi, Pratoni, e nel tratto in uscita su via del Botteghino, per risolvere con un intervento definitivo il problema dell’avvallamento sulla carreggiata che si era aggravato per le condizioni meteo delle scorse settimane, e che aveva reso impossibile il passaggio dei veicoli in sicurezza.

L’intervento, iniziato lo scorso 26 gennaio e terminato mercoledì 1 febbraio 2023 con il rifacimento della segnaletica orizzontale, è stato portato avanti con il risanamento profondo della carreggiata, con una base misto cementata e l’asfaltatura finale. I lavori sono stati eseguiti nell’ambito dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e di riqualificazione della rete viaria, dal Consorzio Stabile Fb2 di Ciampino (Rm).

“La sicurezza di chi viaggia sulle nostre strade viene prima di tutto – ha detto l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi durante un sopralluogo a Borgo ai Fossi – questo è un tratto di viabilità a servizio sia delle zone residenziali di Badia a Settimo e di San Colombano, sia della zona produttiva cittadina, per le merci e per i lavoratori, per questo motivo abbiamo scelto di riqualificarlo integralmente con un consolidamento definitivo, invece che con un lavoro temporaneo. Un intervento ben realizzato in questo punto è un investimento di tenuta per i prossimi anni”.

L’avvallamento risanato sulla sede stradale alla rotatoria dell’incrocio tra le vie Borgo ai Fossi, Pratoni, e nel tratto in uscita su via del Botteghino, era stato causato anche dal traffico intenso con il passaggio quotidiano di molti mezzi pesanti.

Fonte: Ufficio Stampa