Voragine a Scandicci, cede la carreggiata in via Deledda

Chiusura di via Deledda nel tratto tra via Turri e via Pascoli nella tarda mattina di giovedì 2 febbraio a Scandicci, a seguito del cedimento della carreggiata causato dalla rottura di un allacciamento condominiale alla rete fognaria.

Sul posto sono intervenuti fin dai primi minuti il Comando di Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico del Comune di Scandicci per una prima messa in sicurezza della strada, con la disposizione del divieto di transito per evitare carichi sulla sede stradale e consentire le operazioni di riparazione; a seguire i tecnici di Publiacqua hanno effettuato un sopralluogo preliminare all’apertura del cantiere.

L’intervento di riparazione in urgenza della rottura sarà effettuato a partire dalla mattina di venerdì 3 febbraio 2023

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa