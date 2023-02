Amici della Lirica, più di 70 candidati a Castelfiorentino per i concerti del 2023

Oltre settanta cantanti lirici provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall’estero si sono candidati per partecipare ai due eventi principali organizzati per l’anno 2023 dall'Associazione culturale “Amici della Lirica - Umberto Borsò”. A renderlo noto è la Giuria che li ha esaminati, che dopo averne selezionati trentacinque ha tenuto le audizioni la scorsa settimana al fine di individuare quelli più meritevoli.

Come si ricorderà, in previsione della propria programmazione operistica e concertistica per l’anno 2023 l’associazione “Amici della Lirica – Umberto Borsò” aveva emanato alcuni mesi fa un apposito bando per i cantanti lirici che fossero interessati a partecipare a due concerti già previsti quest’anno: il Concerto commemorativo per il centenario di Umberto Borsò, incentrato sui capolavori di Giuseppe Verdi (1 aprile) e la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, inserita nel festival “Giugno Musicale Castellano”(giugno).

A tal fine, il bando prevedeva l’invio di un curriculum debitamente corredato da un file video, contenente una propria esecuzione a libera scelta (possibilmente recente). Nel mese di gennaio, la Commissione ha svolto una preselezione tra gli oltre settanta candidati che avevano fatto domanda: questi erano prevalentemente giovani (età tra i 25 e i 40 anni), con provenienza da tutta Italia e anche dall’Estero (Germania, Spagna, Messico). Successivamente, ha convocato i trentacinque selezionati per ascoltarli dal vivo. Le audizioni si sono tenute il 28 e 29 gennaio presso i locali della Scuola comunale di Musica e i risultati sono stati davvero soddisfacenti.

La Commissione non ha mancato infatti di esprimere il suo marcato apprezzamento per l’altissima qualità espressa da quasi tutti i candidati che si sono esibiti in presenza, e attualmente è impegnata nella scelta di sei-sette cantanti lirici che parteciperanno agli eventi in programma nel 2023. La Commissione giudicatrice era formata da: Giancarlo Ceccarini (baritono di fama internazionale) Marco Sizzi (presidente Associazione Culturale Mettiamoci All’Opera di Prato) Fabrizio Moschini (critico musicale), e dai membri dell’associazione Francesco Marchetti, Gabriele Centorbi e Nicoletta Cantini (segretarie Elisabetta Vuocolo e Martina Barreca, con il supporto di Laura Carpitelli e Franco Spina). Un ringraziamento speciale a Stefano Mangini che ha offerto la disponibilità della Scuola di Musica di Castelfiorentino

“L’Associazione Amici della Lirica Umberto Borsò di Castelfiorentino – sottolinea il Vicesindaco, Claudia Centi – sta facendo un lavoro davvero straordinario e questi numeri attestano ulteriormente l’interesse, da parte degli operatori di tutta Italia e non solo, per la loro attività e il loro impegno nel riscoprire e valorizzare la tradizione della musica lirica con una stagione concertistica di grande spessore. Insomma, un bel biglietto da visita per Castelfiorentino di cui ci sentiamo particolarmente orgogliosi”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino