Elly Schlein Segretaria, nasce il comitato a Empoli

Anche a Empoli si è costituito il Comitato “PARTE DA NOI” a sostegno della candidatura di Elly Schlein per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico, una scelta che parte dalla convinzione che Elly Schlein possa invertire la rotta.

A coordinare il Comitato empolese c’è il Giovane Democratico Raffaele Donati: "I risultati elettorali ci mostrano chiaramente che serve un nuovo Partito Democratico, in grado di affrontare una nuova fase politica ma che allo stesso tempo abbia a cuore le istanze storiche della Sinistra. Ambiente, lavoro, sanità pubblica e diritti civili saranno i temi su cui la nostra proposta politica si dovrà concentrare.

Insieme ai giovani degli altri comuni dell'Empolese Valdelsa abbiamo redatto un documento a sostegno di Elly Schlein avanzando proposte sui temi a noi più sensibili, per mettere al centro del Congresso una vera e franca discussione politica. Noi siamo convinti che la Schlein sia la candidata più adatta per cambiare marcia”.

Tuttavia non è un comitato solo per giovani. L’obiettivo è aprire il Partito Democratico all’ascolto e al coinvolgimento di chiunque abbia voglia di rinnovare il Partito Democratico e di arricchirlo con nuove idee e energie. Hanno aderito persone iscritte al Partito Democratico, ma anche cittadini che si affacciano per la prima volta alla politica con la voglia di costruire un percorso collettivo.

Questo è lo spirito con cui saranno affrontate le assemblee congressuali nei circoli locali, che si terranno dal 3 al 12 febbraio per selezionare i due candidati alla Segreteria che si sfideranno alle Primarie aperte del 26 febbraio.

Chiunque voglia unirsi al comitato e rimanere informato sulle prossime iniziative può inviare una mail a partedanoiempolesevaldelsa@gmail.com oppure seguire le pagine social Facebook e Instagram di “Partedanoi” Empolese Valdelsa.

Fonte: Partito Democratico Empoli