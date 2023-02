Gli appuntamenti di febbraio alla Biblioteca Fucini

Un mese di febbraio tutto da vivere negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di via dei Neri 15, grazie al ricco programma di eventi targati "La biblioteca come piace a te!". Letture, laboratori, iniziative dedicate al Carnevale animeranno l'intero mese, coinvolgendo bambine, bambini, ragazze e ragazzi da uno a diciassette anni di età, grazie al calendario messo nero su bianco dalla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale.

Entrando nel dettaglio, dopo l'evento numero uno che si è tenuto in trasferta al Centro Giovani Avane all'insegna de L'Ora del fare e dei disegni magici, domani, 4 febbraio 2023, alle 17 alla Fucini spazio a L'Ora del fare 'Maschere tra i libri': alle 17, Carnevale protagonista dell'evento per bambini da 4 a 10 anni. 'Biglietti al vento' sarà invece il tema de L'Ora del fare del 7 febbraio alle 17, sempre nella struttura di via dei Neri, per partecipanti da 3 a 7 anni. Stessa ora, stesso posto, il 9 febbraio chi vorrà, di età compresa fra 4 e 10 anni, potrà 'incontrare' gli 'Animali in 3D'. Arrivando a sabato 11 febbraio, doppio appuntamento alle 10 e alle 11 con #Bimbimbiblio. Ti regalo un giorno da bibliotecario per partecipanti da 4 a 6 anni che vogliano provare che cosa significa fare il bibliotecario. L'opportunità ma per i più 'grandi' da 7 a 10 anni sarà riproposta il 18 febbraio, alle 10 e alle 11. Sabato 11 febbraio alle 17 da non perdere La danza dei fiocchi di neve (3-8 anni), con letture, laboratorio e musica che profumano di inverno.

I più piccoli dai 18 ai 36 mesi di età saranno protagonisti lunedì 13 febbraio alle 17 dei Baby m-Assaggi di lettura, mentre il giorno dopo alle 17 si parlerà de L'amicizia e l'amore, con tante letture nel giorno di San Valentino (3-7 anni). Il 16 febbraio il calendario di eventi farà di nuovo tappa al Centro Giovani Avane in via Magolo 32 con 'Maschere fai date: arriva il Carnevale' (4-10 anni): si comincia alle 17. E la festa continuerà sabato 18 febbraio con 'Vi sentite più Arlecchino, Pulcinella o Colombina?', alle 17 nella torre del racconto (5-11 anni). I Circoli di lettura dei ragazzi Gli Scompaginati (11-14 anni) e gli Over 14 apriranno le porte il 27 febbraio alle 16.30 e alle 17.30, mentre il gran finale della rassegna di eventi è affidato il 28 febbraio alle 17 a 'Il drago e il fuoco' (3-7 anni).

Tutte le iniziative sono su prenotazione da effettuare contattando la biblioteca via mail scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o chiamano lo 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa