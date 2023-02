'La non protagonista' presentato al Museo del Vetro

Sabato 4 febbraio 2023, il Museo del Vetro di Empoli ospiterà l'incontro conclusivo della rassegna ‘Di vetro’, promossa dai musei di Empoli, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Renato Fucini”, in occasione dell'Anno internazionale del vetro celebrato nel 2022. Alle 18, si terrà la presentazione de “La non protagonista” – Un’idea di Empoli sul finire del ‘900. La città trasfigurata nel romanzo – di David Parri. A dialogare con lui, sarà la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli.

Si tratta del secondo romanzo firmato da Parri, insegnante del liceo Pontormo di Empoli. Un romanzo che permetterà ai presenti di ricordare e riflettere sul mondo del lavoro nelle vetrerie e nelle confezioni che per anni ha caratterizzato il tessuto economico e sociale della città. Sarà questo il punto di partenza per un'analisi che si intreccerà quindi con le pagine di un romanzo che si muove in un contesto urbano di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta. Un contesto, dove la storia della 'non protagonista' si intreccia sottile con quella degli altri personaggi, che nei suoi lineamenti richiama Empoli e le sue peculiarità. Le lotte sindacali, la trasformazione dell'impiego della forza lavoro ma anche il tema degli attentati si presentano al lettore.

Un gran finale per la rassegna “Di vetro” che, appuntamento dopo appuntamento, grazie a libri e autori, ha raccontato Empoli e il mondo delle vetrerie e della lavorazione degli oggetti di vetro, protagonisti assoluti nel museo al civico 70 di via Ridolfi.

L'ingresso all'iniziativa è libero. Per informazioni, è possibile inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 76714.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa