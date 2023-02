Lotta alle buche in strada a Empoli, lavori dal Terrafino al centro città

Via al piano di interventi di manutenzione relativi alla viabilità di competenza comunale. I primi sono stati eseguiti nelle strade dove erano presenti segni di usura del manto stradale, come buche e avvallamenti, nella zona industriale del Terrafino, a partire da via Primo Maggio: le ditte incaricate dall'amministrazione comunale, dopo il primo step compiuto nella giornata di ieri, giovedì 2 febbraio 2023, concluderanno l'intervento nella giornata odierna.

Nei prossimi giorni, sono previsti invece i primi risanamenti stradali in centro, in attesa di fare il successivo strato di usura nella stagione calda: riguarderanno via Curtatone e Montanara, via Cavour, via Baccio da Montelupo nei pressi dell'omonima scuola primaria e altri tratti che presentano deterioramento.

La 'geografia' degli interventi è in via di definizione: le riqualificazioni andranno avanti anche nelle prossime settimane, salvo previsioni meteo avverse, con l'obiettivo di proseguire nel percorso di manutenzioni e lavori di asfaltatura avviato lo scorso anno.

Nel 2023, il capitolo manutenzioni della viabilità e dei marciapiedi è una priorità per l'amministrazione comunale. Con questi interventi prende il via l'appalto da 600mila euro affidato a fine 2022. A questo si aggiunge il pacchetto di manutenzioni annuale per il quale è stato stanziato nel bilancio di previsione 2023 un milione di euro.

"Intervenire per migliorare il sistema viario significa intervenire per garantire la sicurezza degli utenti della strada - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - Con queste opere di manutenzione, andiamo a riprendere il cammino avviato lo scorso anno anche grazie a risorse importanti, individuate dall'amministrazione con la consapevolezza di quanto sia importante sistemare le strade e i marciapiedi. Dopo la zona industriale del Terrafino, gli interventi interesseranno anche il centro e le altre zone della città, così da dare risposte ai bisogni di tutto il territorio".

Gli interventi potranno comportare modifiche alla sosta nelle vie interessate dai cantieri: saranno di volta in volta posizionati con idoneo anticipo i pannelli di preavviso e i relativi cartelli di divieto di sosta per mezzi, motorini e biciclette.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa