Entra nel negozio con l'auto. Il bizzarro incidente è avvenuto alle 11 di oggi in via dei Rossi a Scandicci. L'auto con a bordo un uomo e una donna è finita contro la vetrina di un negozio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest. I sanitari inviati dal 118 hanno permesso alle persone a bordo di uscire in sicurezza. I vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo e le parti pericolanti della vetrata.