Torna il Carnevale di Montespertoli, domenica in piazza

Il Comitato Genitori Scuole Montespertoli, in collaborazione con l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, Patrocinati dal Comune di Montespertoli, annuncia la seconda edizione di “CarnevalSpertoli” . La festa di carnevale è programmata per domenica 12 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in piazza del Popolo.

L’edizione dello scorso anno fu un successo e per quest’anno è stato deciso di replicare la festa, piazza del Popolo si animerà di colori, musica e divertimento. Tra coriandoli e stelle filanti, alle ore 15:00 aprirà l’evento il coro dei Montegufetti accompagnato dalla Filarmonica Amedeo Bassi ed a seguire musica live con i Confusion Social Club.

In piazza saranno tante le postazioni ludiche: teatro, pittura, musica, laboratori, bolle di sapone e tanti giochi per le famiglie. Non mancherà una ricca merenda offerta dal Comitato Genitori presso la casetta di legno.

A conclusione della serata la pizzeria il Grappolo Rosso del Circolo Arci di Montespertoli propone alle famiglie un menù speciale di carnevale a prezzo fisso. Per prenotare si può chiamare il numero 0571609006 oppure mandare un messaggio what’s app 3312987409 specificando di essere di CarnevalSpertoli per usufruire dell’offerta.

“Forti piu che mai della convinzione che la nostra Scuola Comunità esista anche al di fuori delle mura scolastiche, ci auguriamo di regalare alle famiglie un pomeriggio di puro divertimento e grande allegria.” dichiarano i rappresentanti del Comitato Genitori Scuole Montespertoli.

Le iniziative organizzate per la festa del 12 febbraio si svolgeranno tutte in piazza del Popolo, nel dettaglio si potrà trovare:

1. Apertura alle ore 15 con il coro dei Montegufetti accompagnati dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, a seguire musica dal vivo con i Confusion Social Club e il laboratorio Dj con Il Covino;

2. Truccabimbi a cura di Pallina;

3. Gippo e il suo teatro di strada;

4. Disegna il tuo carnevale a cura di QUISIPUÒ;

5. Piccole bolle a cura di CIELO;

6. Coriandoli e stelle filanti a cura dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

In caso di maltempo l'evento verrà posticipato a data da definirsi. Per informazioni si può contattare il Comitato alla email: comitatogenitori.montespertoli@gmail.com. Grandi e piccini sono invitati a partecipare vestiti in maschera!

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa