Tutela dei minori, firmate linee di indirizzo dalla Sds Empolese Valdarno Valdelsa

Valutare strumenti di intervento e buone prassi comuni nell'ambito della tutela minorile. E' quanto emerso lo scorso 27 gennaio quando, in occasione della Giornata europea della giustizia civile, il Dipartimento salute mentale e dipendenze e il Dipartimento servizi sociali dell'Asl Toscana Centro, insieme alla Procura della Repubblica e alle Società della Salute dell'Asl Toscana Centro, tra cui anche la SdS Empolese Valdarno Valdelsa, si sono riuniti presso il tribunale per i minorenni di Firenze per firmare le “Linee di indirizzo e le procedure operative in materia di tutela minorile”.

Un risultato importante, frutto di una lunga riflessione sull'attuale contesto sociale, caratterizzato da situazioni di deprivazione relazionale, svantaggio socioeconomico e rischio di emarginazione che richiedono dunque grande attenzione da parte delle istituzioni per offrire un adeguato sostegno alle famiglie e ai minori coinvolti. In quest'ottica, considerato che la presa in carico dei minori, nel contesto dell'intervento di prevenzione e tutela, richiede competenze multidisciplinari, gli enti coinvolti hanno deliberato la costituzione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Tutela Minori (U.V.M.T), ovvero il canale attraverso il quale, all'interno di ogni zona/distretto dell'Asl Toscana Centro, l'autorità giudiziaria pone richieste ed attua provvedimenti rispetto ai minori avvalendosi delle competenze specialistiche dei servizi pubblici. L'UVMT è infatti finalizzata alla promozione della genitorialità attraverso una metodologia di lavoro integrata, al fine di sostenere e tutelare i minori e le famiglie in situazioni di vulnerabilità socio economica. Una nuova realtà che andrà dunque a valutare tutte quelle situazioni complesse inerenti nuclei familiari con la presenza di minori, al fine di offrire sostegno ed intervenire con azioni mirate, tempestive ed efficaci.

Per la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa alla sottoscrizione delle linee di indirizzo sono intervenuti il presidente Alessio Spinelli e il direttore Franco Doni.

Fonte: Sds Empolese Valdarno Valdelsa