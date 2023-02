Circolo La Perla, due giovani vice a fianco del presidente Gentile

Mercoledì 25 gennaio si è riunito il nuovo Consiglio del Circolo La Perla di Montecalvoli, che si compone di 36 persone. Giovanni Gentile è stato riconfermato Presidente all'unanimità. Nei vari interventi i Consiglieri hanno sottolineato come la sua riconferma costituisca un fattore di estrema importanza per il Circolo e le sue prospettive, per la serietà, la correttezza e la dirittura morale che gli vengono riconosciute e lo hanno ringraziato per la disponibilità. Sono stati inoltre nominati due giovani Vice Presidenti (Elisa Eugeni e Mirco Zanobini) che rappresentano un investimento per il futuro. Alessandro Zanobini è stato riconfermato come Segretario. Inoltre, evidenziando quanto sia stato esempio ed elemento fondamentale nella storia del Circolo La Perla, Mario Luschi è stato nominato Presidente onorario.

Due brevi dichiarazioni dei due Presidenti.

Giovanni Gentile: "Anche se ritengo che ci siano altri che potrebbero ricoprire l'incarico di Presidente come me, di fronte all'unanime richiesta che mi hanno formulato i Consiglieri, non ho potuto tirarmi indietro. Ringrazio tutti e garantisco l'impegno che ho sempre messo, affinché il nostro Circolo continui ad essere punto di riferimento fondamentale per tante persone, per il nostro Comune e non solo".

Mario Luschi: "Sono onorato di essere stato proposto come Presidente onorario del Circolo La Perla, che ha rappresentato e rappresenta una parte importante della mia vita e al quale ho dedicato tante energie, le mie migliori energie. E sono orgoglioso del fatto che ciò che ho fatto, insieme a tanti altri, sia stato trasmesso a coloro che oggi hanno la responsabilità della sua direzione. Significa che abbiamo seminato qualcosa e il nostro impegno non è stato vano".

Fonte: Il Consiglio del Circolo La Perla