Un 70enne è stato arrestato dalla polizia di Pisa dopo ricerche estese in tutta la Toscana: deve scontare 2 anni e mezzo di reclusione per una condanna per detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minore. I fatti furono commessi tra Ponsacco e Casciana Terme a primavera 2014. L'uomo è stato trovato in un locale pubblico del Senese dove si stava esibendo come dj. L'uomo adesso è nel carcere di Siena.