Dona che ti Ritorna, la campagna Croce Rossa Castelfranco per donare il sangue

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelfranco di Sotto promuove la campagna Dona che ti Ritorna per favorire la cultura della donazione del sangue.

Obbiettivo è mobilizzare, sensibilizzare e coinvolgere nuovi donatori. Obbiettivi questi della Croce Rossa Italiana, da sempre in prima linea per promuovere la donazione del sangue come atto di generosità contributo indispensabile alla nostra Comunità.

Lo sapevi che ogni giorno 1800 persone sono a rischio cure per la mancanza di sangue? La raccolta non si ferma mai ed è proprio per questo che c’è bisogno di nuovi volontari. I cittadini che sono interessati e vogliono donare possono farlo diventando Socio Sostenitore. Qui i contatti:

Mail: castelfrancodisotto@toscana.cri.it

Referente: Fabio Mennini 392042616

Fonte: Croce Rossa Italiana Castelfranco di Sotto