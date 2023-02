Gran Fondo del Genio, si pedala sulle vie di Leonardo

Il 14 maggio 2023 (il giorno dopo la gara nazionale per Under23 “La Medicea”) è in programma la seconda edizione della Gran Fondo Cicloturistica del Genio che prevede tre percorsi con differenti difficoltà per gli appassionati delle due ruote.

Nella terra dei Medici e di Leonardo Da Vinci si potrà scegliere tra il percorso corto 41,5 km e 494 m di dislivello, il medio di 96,8 km e 1465 m di dislivello ed infine il lungo di 136 km e 1952 m di dislivello.

Tutti e tre i percorsi avranno partenza e arrivo a Vinci.

A rendere speciale la giornata, sulle strade del Genio saranno presenti anche i ristori pensati appositamente per valorizzare il territorio. Il primo ristoro (l’unico del percorso corto) sarà sul San

Baronto, prima di scendere a Lamporecchio, dove ci sarà la “colazione del genio”. Per il medio e il lungo è previsto un altro ristoro sempre sul San Baronto ed infine per chi deciderà di fare il percorso lungo ci sarà anche un terzo ristoro in cima alla salita dell’olio chiamato “brunch geniale”, prima di scendere dal San Baronto per arrivare a Vinci.

Un’ulteriore suggestione regalata dal tracciato della Gran Fondo del Genio sarà il passaggio (nei percorsi medio e lungo) a Casalvento, luogo in cui Franco Ballerini perse la vita in un tragico incidente

automobilistico, si passerà inoltre davanti al cimitero di Casalguidi dove riposa Ballerini e a pochi metri dalla sua abitazione. Gli organizzatori di Cycling Enjoy hanno voluto fortemente portare gli

appassionati del pedale in questi luoghi anche per tributare un ricordo al grande campione e c.t che ha scritto alcune delle pagine più belle del ciclismo italiano.

"Sono molto felice di riuscire ad organizzare, grazie all’aiuto e alla collaborazione di tutto il gruppo sportivo di Cycling Enjoy, a Daniele Nieri e Fabrizio Cammilli, queste due manifestazioni", ha dichiarato il Presidente della Cycling Enjoy Rossano Bianconi.

“Quella di quest’anno è la seconda edizione della Gran Fondo del Genio e ci aspettiamo maggiori iscrizioni rispetto allo scorso anno dove abbiamo organizzato tutto in breve tempo, ma con un lavoro

eccellente. L’idea è nata per far conoscere i nostri territori, tra cui proprio la terra di Leonardo: Vinci. Da qui l’idea della Gran Fondo Cicloturistica del Genio con due tratti cronometrati, che fa parte del

Gran Ducato di Toscana uno dei giri più storici in Italia per i ciclisti amatori. Sono davvero molto contento di essere riuscito ad organizzare questo evento anche quest’anno dopo l’edizione zero

della passata stagione, e non vedo l’ora di accogliere i numerosi amatori che verranno a pedalare qui in Toscana, terra di grande ciclismo”.

Le iscrizioni per la Gran Fondo Cicloturistica del Genio sono aperte: tutte le informazioni disponibili relative alle organizzazioni della Cycling Enjoy targate 2023 sono già pubblicate in rete all'indirizzo:

www.granfondodelgenio.com oltre che sulle pagine Facebook ed Instagram della Gran Fondo del Genio. La quota di partecipazione è di 25 euro fino la sera del 12 maggio e poi 35 euro per il 13 e 14 maggio. La quota comprende, oltre ai ristori intermedi e al pastaparty finale, anche un pacco-gara con omaggi e ricordi dell’evento. Ad ogni ciclista sarà consegnato anche il numero di gara da applicare al telaio della bicicletta.