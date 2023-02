Gruppo Geco, incontro col ricercatore Giancarlo Sani

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO- Federazione Italiana Escursionismo FIE in collaborazione con la Sezione Soci Coopfi di Castelfiorentino organizzano per VENERDI 10 FEBBRAIO alle ore 18,00 presso la saletta soci coop di Castelfiorentino via Leonardo da Vinci “DALLA ROCCIA ALLO SCHERMO” un incontro con GIANCARLO SANI, noto ricercatore, speleologo, alpinista e grande appassionato di incisioni rupestri che ha deciso di riportare le sue ultime “ scoperte” in un filmato stupendo di circa 40 minuti. Ripercorreremo con lui i tanti chilometri camminati sull’Appennino, sulle Alpi Apuane e altri rilievi minori alla scoperta delle stupende e storiche incisioni sulla roccia delle montagne della Toscana. Giancarlo Sani ci parlerà anche del “Sentiero Didattico dei Sassi Scritti del Prato Fiorito”, il primo sentiero mai realizzato in Toscana con un progetto del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano CAI Toscano con due documenti filmati “ Il Monte delle Streghe” e “ La Vertigine del Tempo”. La ricerca e lo studio delle incisioni rupestri consente di entrare in un mondo, che fino alla preistoria, testimonia la volontà dell’uomo di comunicare con altri uomini e con il divino con incisioni sulle pietre. In tempi più vicini a noi questi segni ritrovati, sono una presenza storica della cultura popolare espressione della sua religiosità e non solo , spesso usati anche come simboli apotropaici. Ricordiamo che fino a pochi anni fa le incisioni rupestri erano sconosciute e non esisteva nessuna segnalazione di rocce incise dalla mano dell’uomo.

Iniziativa con ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata.

Fonte: Ufficio Stampa