Imbrattata sede dell'evento su 'sì' a nuova pista di Peretola

"Un gesto vergognoso che deve essere fermamente condannato: nessuno può riconoscersi in comportamenti intrisi di odio e inciviltà". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella dopo che vandali hanno imbrattato il muro del Camplus di Firenze dove stamattina era in programma un incontro organizzato da Italia Viva Firenze per ribadire il sostegno alla nuova pista dell'aeroporto di Peretola.

"Esprimo solidarietà a Italia Viva - ha aggiunto il sindaco - ricordando che il Comune di Firenze continuerà come sempre senza sosta a spingere per realizzare un aeroporto nuovo".